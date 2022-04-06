Продажа билетов на рейсы индийской авиакомпании Air India из Дели в Москву и обратно прекращена. Об этом сообщило посольство РФ в Индии со ссылкой на офис авиакомпании.
"Авиакомпания Air India прекратила продажу билетов по маршруту Дели-Москва-Дели. Перспективы возобновления рейсов на данный момент остаются неопределёнными", — говорится в сообщении российского диппредставительства.
Причину прекращения продажи билетов в посольстве не назвали.
Сообщается, что в авиакомпании пообещали вернуть в полном объёме деньги за ранее купленные билеты на отменённые рейсы.
В посольстве отметили, что индийские власти отменили ограничения на международное авиасообщение. Поэтому все желающие могут воспользоваться транзитными маршрутами в РФ через Абу-Даби, Доху, Дубай, Стамбул, Ташкент и ряд других направлений.
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