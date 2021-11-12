"Белавиа" прекратит брать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена

Белорусская авиакомпания "Белавиа" прекратит принимать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена.

"В соответствии с решением компетентных органов Турции с 12 ноября 2021 года граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Беларусь", — цитирует сообщение авиакомпании РИА Новости.

В сообщении отмечается, что пассажиры, которые уже купили билеты на соответствующие рейсы "Белавиа", не смогут воспользоваться ими из-за введённых ограничений, но имеют возможность вернуть их полную стоимость.

Ранее авиакомпания Turkish Airlines сообщила, что из-за ситуации с потоком беженцев, пытающихся попасть через Белоруссию в ЕС, не будет принимать на рейсы до Минска граждан Ирака, Сирии и Йемена. Исключение сделают для обладателей дипломатических паспортов и обладателей ВНЖ в Белоруссии.

"На рейсы нашей авиакомпании в Минск принимаются граждане Ирака, Сирии и Йемена только с дипломатическими паспортами или имеющие вид на жительство в Белоруссии", — заявил представитель компании.

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