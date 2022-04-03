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Автор Светлана Нерадовская

Newsbreak.gr: в Салониках прошла акция в поддержку России

Мир

К прибытию в Салоники премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, известного своим неодобрительным отношением к антироссийским митингам, в городе был приурочен автопробег "За мир с Россией".

Newsbreak.gr: в Салониках прошла акция в поддержку России

Как пишет портал newsbreak.gr, вечером 2 апреля Кириакос прибыл в Салоники для участия в форуме "Новая демократия", организованного правящей партией. Многие сочли это удачной возможностью для демонстрации неодобрения политикой властей относительно отношения к ситуации на Украине.

"После селфи с руководством "Новой демократии" и лозунгов протестующих медработников Кириакосу Мицотакису пришлось столкнуться с российскими флагами, появившимися на улицах Салоников вместе с греческими", — пишет портал.

Участники автопробега, организованного Греческим православным клубом "Священный корпус 2012", позиционировали свою акцию как "патриотический мирный пробег против русофобии". Лозунгом митинга стал девиз "За мир! За Россию! За Грецию! Нет планам нового порядка!".

"Беспрецедентный погром всего русского и провокационные санкции против России нанесли только вред греческому туризму, греческому экспорту и греческой экономике. Цены на топливо, на природный газ и на товары первой необходимости растут ежедневно, как следствие санкций НАТО в отношении России. В то же время они разрушают крепкие узы дружбы с нашими единоверными православными русскими братьями", — приводит портал заявление организаторов акции.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы греция кириакос мицотакис
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