Азаров: украинские власти "зачистили" оппозицию ещё до начала спецоперации

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что украинские власти начали арестовывать представителей оппозиционных СМИ ещё до начала российской спецоперации. Тогда Киев готовился "брать" Донбасс.

Как подчеркнул экс-министр, оппозиционные телеканалы и издания запретили ещё восемь лет назад. Люди пытались получать хотя бы какую-то информацию из "вне" и установили спутниковые тарелки. Теперь местные жители жалуются, что ВСУ целенаправленно стреляет по устройствам.

"Сейчас они просто ходят, вот эти вот гориллы, которые с автоматами бегают и сшибают эти тарелки, просто сшибают, стреляют по ним и так далее. То есть никакой абсолютно информации! Я пытаюсь иногда смотреть украинские каналы, хотя их невозможно смотреть, они выдают жителям страны абсолютно ложную информацию", — пояснил экс-министр РЕН ТВ.

Азаров подчеркнул, что Киеву выгодно, чтобы у людей не осталось никаких источников информации о происходящем, кроме каналов, которые занимаются откровенной пропагандой и "врут людям".