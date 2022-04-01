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Автор Юлия Миленина

Песков: на Западе происходит бандитский отъём российской собственности

Мир

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в западных странах начался "бандитский отъём" российской собственности.

Песков: на Западе происходит бандитский отъём российской собственности

По его словам, Кремль наблюдает массированную линию на отъём абсолютно законного имущества, в том числе частного.

"Происходит бандитский отъём собственности, отъём средств на банковских счетах, частной собственности и так далее", — сказал Песков на встрече с журналистами.

Он также пояснил, что подобные незаконные действия совершаются в отношении российских резервов. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул: если к этому добавится ещё и национализация собственности, то это "не сулит ничего хорошего".

Ранее сообщалось, что в Министерстве экономики Германии обсуждают национализацию дочерних компаний "Газпрома" и "Роснефти" в связи с возможным введением запрета на поставки российских энергоресурсов в ФРГ.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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