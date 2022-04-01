Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в западных странах начался "бандитский отъём" российской собственности.
По его словам, Кремль наблюдает массированную линию на отъём абсолютно законного имущества, в том числе частного.
"Происходит бандитский отъём собственности, отъём средств на банковских счетах, частной собственности и так далее", — сказал Песков на встрече с журналистами.
Он также пояснил, что подобные незаконные действия совершаются в отношении российских резервов. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул: если к этому добавится ещё и национализация собственности, то это "не сулит ничего хорошего".
Ранее сообщалось, что в Министерстве экономики Германии обсуждают национализацию дочерних компаний "Газпрома" и "Роснефти" в связи с возможным введением запрета на поставки российских энергоресурсов в ФРГ.
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