Песков: на Западе происходит бандитский отъём российской собственности

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в западных странах начался "бандитский отъём" российской собственности.

По его словам, Кремль наблюдает массированную линию на отъём абсолютно законного имущества, в том числе частного.

"Происходит бандитский отъём собственности, отъём средств на банковских счетах, частной собственности и так далее", — сказал Песков на встрече с журналистами.

Он также пояснил, что подобные незаконные действия совершаются в отношении российских резервов. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул: если к этому добавится ещё и национализация собственности, то это "не сулит ничего хорошего".

Ранее сообщалось, что в Министерстве экономики Германии обсуждают национализацию дочерних компаний "Газпрома" и "Роснефти" в связи с возможным введением запрета на поставки российских энергоресурсов в ФРГ.