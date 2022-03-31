Handelsblatt: Германия может национализировать дочек "Газпрома" и "Роснефти"

Министерство экономики ФРГ обдумывает национализацию немецких дочерних компаний "Газпрома" и "Роснефти". Такая мера обсуждается на фоне возможного прекращения поставок топлива из России, пишет Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве Германии.

Спецоперация России на Украине "позволили зреть планам в федеральном министерстве экономики", о которых даже не шла речь ещё несколько недель назад, пишет газета.

Теперь руководство Минэкономики прорабатывает "значительно более далеко идущие шаги".

Речь идет о национализации немецких дочерних компаний российских энергетических гигантов "Газпром" и "Роснефть"".

Как отмечает издание, в дискуссии принимает участи канцлер ФРГ Олаф Шольц. Всё это происходит из-за опасения по поводу безопасности поставок энергоресурсов из РФ в Германию.

Рядовых немцев пугает перспектива остаться без поставок российского газа. Их тревожит режим предупреждения ЧС, введённый в стране. Люди не могут понять, как будут поддерживать тепло в домах.