Министерство экономики ФРГ обдумывает национализацию немецких дочерних компаний "Газпрома" и "Роснефти". Такая мера обсуждается на фоне возможного прекращения поставок топлива из России, пишет Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве Германии.
Спецоперация России на Украине "позволили зреть планам в федеральном министерстве экономики", о которых даже не шла речь ещё несколько недель назад, пишет газета.
Теперь руководство Минэкономики прорабатывает "значительно более далеко идущие шаги".
Речь идет о национализации немецких дочерних компаний российских энергетических гигантов "Газпром" и "Роснефть"".
Как отмечает издание, в дискуссии принимает участи канцлер ФРГ Олаф Шольц. Всё это происходит из-за опасения по поводу безопасности поставок энергоресурсов из РФ в Германию.
Рядовых немцев пугает перспектива остаться без поставок российского газа. Их тревожит режим предупреждения ЧС, введённый в стране. Люди не могут понять, как будут поддерживать тепло в домах.
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