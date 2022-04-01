В МИД РФ заявили о невозможности политического диалога с НАТО

В настоящее время восстановление контактов между РФ и НАТО невозможно, считает директор департамента общеевропейского сотрудничества российского МИД Николай Кобринец.

"Политический диалог с НАТО в сегодняшних условиях невозможен. Все практическое сотрудничество, которое выстраивалось годами, альянс давно обрушил", — заявил в беседе с РИА Новости представитель министерства.

Он напомнил о случаях высылки российских дипломатов из Брюсселя, а также о наращивании сил НАТО на востоке и военных поставках входящих в альянс стран Украине.

"На этом фоне о неких условиях возобновления контактов с НАТО даже теоретически рассуждать не приходится", — заявил Кобринец.