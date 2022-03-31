Лавров заявил о неприемлемости появления инфраструктуры НАТО в Центральной Азии

Появление объектов военной инфраструктуры США и НАТО в Центральной Азии является неприемлемым для РФ, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече стран-соседей Афганистана.

"Считаем неприемлемым размещение любой военной инфраструктуры США и НАТО или обслуживавших их афганцев на территории соседних государств, в первую очередь в Центральной Азии", — цитирует Лаврова сайт МИД РФ.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, появление военных объектов НАТО в Центральной Азии не противоречило бы интересам безопасности стран-соседей Афганистана, а также обязательствам, вытекающим из уставных документов ОДКБ.

Лавров также призвал участников встречи к осторожному подходу при рассмотрении обращений о размещении афганских беженцев на территории своих стран.

"Призываем …тщательно взвешивать возможные негативные последствия, которые несут в себе высокие риски для соответствующей страны и региональной безопасности в целом", — сказал министр.