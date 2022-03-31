Несмотря на недавно сформированное новое правительство Афганистана, им удаётся противостоять давлению со стороны США и удерживать страну на плаву, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По словам главы МИД, в Афганистане сложилась затруднительная ситуация из-за отсутствия управленческого опыта и профессиональных рабочих кадров.
"Можно констатировать, что несмотря на нехватку управленческого опыта, финансово-экономические ограничения и политико-дипломатическое давление со стороны США и их союзников, новой администрации Афганистана удаётся справляться с поддержанием государства на плаву", — заявил Лавров на третьей министерской конференции стран-соседей Афганистана.
Как подчеркнул Лавров, правительство Афганистана достигло успехов в контртеррористическом направлении и движется в сторону "соблюдения прав человека".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Заявление главы делегации РФ Владимира Мединского после первого дня переговоров с Украиной в Стамбуле вызвало панику в России. Или как минимум недоумение.