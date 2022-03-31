Лавров: несмотря на давление США, власти Афганистана держат страну "на плаву"

Несмотря на недавно сформированное новое правительство Афганистана, им удаётся противостоять давлению со стороны США и удерживать страну на плаву, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам главы МИД, в Афганистане сложилась затруднительная ситуация из-за отсутствия управленческого опыта и профессиональных рабочих кадров.

"Можно констатировать, что несмотря на нехватку управленческого опыта, финансово-экономические ограничения и политико-дипломатическое давление со стороны США и их союзников, новой администрации Афганистана удаётся справляться с поддержанием государства на плаву", — заявил Лавров на третьей министерской конференции стран-соседей Афганистана.

Как подчеркнул Лавров, правительство Афганистана достигло успехов в контртеррористическом направлении и движется в сторону "соблюдения прав человека".