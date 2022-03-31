Если Германия откажется от поставок газа из России, это грозит серьёзными проблемами, вплоть до остановки некоторого производства, заявил президент немецкого химического союза IGBCE Майкл Вассилиадис.
По его словам пострадать могут основные сферы производства:
"Взрывные цены на энергоносители, но, прежде всего, возможное газовое эмбарго, сильно ударят по энергоемкой промышленности", — цитирует Вассилиадиса Bloomberg.
По его словам, такой шаг Германии может оставить без работы более трёх миллионов человек. Кроме того, это может привести к разрушению цепочек промышленного производства.
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