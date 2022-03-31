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Автор Игорь Рябов

Мигранты бегут из России из-за сократившегося вдвое заработка

Общество

Россию активно покидают трудовые мигранты из Средней Азии из-за падения курса рубля к доллару и проблем с международными денежными переводами.

Мигранты бегут из России из-за сократившегося вдвое заработка

Представители азербайджанской, таджикской, узбекской и казахской диаспор рассказали "Ведомостям" о том, что мигранты стали уезжать из России ещё в конце февраля из-за того, что их заработок сократился почти в два раза на фоне ослабления рубля.

"Если раньше мигрант отправлял 100 тысяч и там получали 100 тысяч, то теперь он отправляет 100 тысяч, а там получают 50 тысяч. А если он получает 50 тысяч, то там получат 25 тысяч, а 25 он и там найдет", — заявил в беседе с Телеканалом "360" начальник отдела досудебного взаимодействия Центра правовой поддержки мигрантов Рахмутулло Хушвахтов.

Также мигранты столкнулись с большими проблемами при отправке денежных средств из РФ на родину, отметил демограф-эксперт Алексей Ракша.

Поскольку ряд западных компаний объявили об уходе с российского рынка из-за спецоперации на Украине, то в России начали закрываться многие производства, на которых работали иностранцы. Этим тоже объясняется массовый отток мигрантов из РФ, который наблюдается в последний месяц. При этом из-за роста цен на авиаперевозки и закрытия рейсов далеко не всем мигрантам удаётся попасть на родину, поскольку перелёт туда может обойтись в 200 тысяч рублей, что является неподъёмной суммой для гостей из Средней Азии.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
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