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Автор Валентина Севрюгина

Референдум о присоединении Южной Осетии к России пройдёт после 10 апреля

Мир

Референдум о присоединении Южной Осетии к России может состоятся уже в скором времени, об этом сказал пресс-секретарь главы республики.

Так, предполагается, что референдум пройдёт после президентских выборов. Уточняется, что выборы президента Южной Осетии запланированы на 10 апреля.

В среду, 30 марта, президент республики Анатолий Бибилов объявил о желании Южной Осетии в ближайшем будущем войти в состав России. По словам президента, объединение с Россией является стратегической целью республики. Кроме того, он отметил, что в Южной Осетии считают Россию исторической родиной.

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
россия южная осетия
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