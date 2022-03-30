Референдум о присоединении Южной Осетии к России пройдёт после 10 апреля

Референдум о присоединении Южной Осетии к России может состоятся уже в скором времени, об этом сказал пресс-секретарь главы республики.

Так, предполагается, что референдум пройдёт после президентских выборов. Уточняется, что выборы президента Южной Осетии запланированы на 10 апреля.

В среду, 30 марта, президент республики Анатолий Бибилов объявил о желании Южной Осетии в ближайшем будущем войти в состав России. По словам президента, объединение с Россией является стратегической целью республики. Кроме того, он отметил, что в Южной Осетии считают Россию исторической родиной.