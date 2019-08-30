Южная Осетия выставит у поста Грузии на спорной территории свой пост

Грузия должна убрать или перенести свой блокпост, позиция Южной Осетии по этому вопросу останется неизменной.

Об этом заявил действующий президент республики Анатолий Бибилов.

Напомним, что Цхинвал требовал от Тбилиси убрать пост полиции на общей государственной границе. В том случае, если Грузия ослушается, Южная Осетия обещала предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз".

Анатолий Бибилов заявил, что Южная Осетия выставит свой блокпост напротив блокпоста Грузии. Чтобы люди, живущие неподалеку от границы, чувствовали себя защищенными, отметил глава республики.

Напомним, что Грузия считает данные территории своими и переносить блокпост не собирается. Южная Осетия же в своей претензии на данную территорию ссылается на карты времен СССР.