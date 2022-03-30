Экс-депутат Рады Кива попросил СК возбудить дело против генпрокурора Украины

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива рассказал, что обратился в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовное дело в отношении генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

По его словам, именно она должна понести наказание за "создание банды", которая причастна к расстрелу российских военнопленных. Об этом экс-депутат заявил в своём Telegram-канале.

"Обращаюсь в Следственный комитет РФ с заявлением о возбуждении уголовного дела по отношению к генпрокурору Украины Ирины Венедиктовой, создавшей банду головорезов, причастных к расстрелу военнопленных солдат РФ", — написал Кива.

Он также добавил, что Венедиктова является один из авторов идеи выпустить подозреваемых в тяжёлых преступлениях из-под стражи для участия в боях на территории Украины. Как отметил бывший депутат Рады, все они вышли на волю с целью "сеять непримиримую вражду" между Россией и Украиной.

Ранее депутат Госдумы Владимир Шаманов заявил, что спецназ РФ захватил людей, причастных к пыткам над российскими военными на Украине.