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Автор Валентина Севрюгина

Эрдоган проведёт переговоры с делегациями России и Украины до их встречи

Мир

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры делегаций России и Украины начнутся уже завтра — 29 марта. По словам турецкого лидера, встреча должна пройти в Стамбуле. Эрдоган сообщил об этом в Анкаре после заседания кабинета министров.

"Перед этим будет проведена короткая встреча со сторонами", — подчеркнул турецкий лидер.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сказал, что считает крайне неудачным выражение, которое употребил французский президент Эммануэль Макрон, говоря об эффекте, который произвела на североатлантический альянс спецоперация России на Украине.

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
россия турция украина
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