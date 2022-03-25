Эрдогана возмутили слова Макрона о "смерти мозга НАТО"

Турецкий лидер Тайип Эрдоган посчитал крайне неудачным выражение, которое употребил французский президент Эммануэль Макрон, говоря об эффекте, который произвела на североатлантический альянс спецоперация РФ на Украине.

Макрон ранее сказал, что российская спецоперация на Украине стала для НАТО своеобразным ударом тока, потому что смогла вернуть альянс к состоянию определённости, хотя до этого у него наблюдалась "смерть мозга".

"У НАТО "не умер" мозг. Такого не было. Это было очень неудачное заявление. После этого неудачного заявления Макрон в настоящее время является одним из лидеров, играющих самую активную роль в НАТО. Довольно старательный. Я вижу, что Макрон очень активен во встречах с Украиной, Россией и другими странами", — такое мнение выразил турецкий президент представителям прессы, возвращаясь в самолёте из Брюсселя.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что удары российскими войсками наносятся только по объектам украинской военной инфраструктуры, гражданские же объекты стараются максимально сохранить.