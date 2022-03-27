Советник Эрдогана: к аргументам России насчёт безопасности нужно прислушаться

Аргументы России по поводу безопасности необходимо услышать и принять во внимание, потому что в противном случае конфликт на Украине разрешить не удастся. Об этом заявил представитель турецкого лидера и его главный советник Ибрагим Калын во время международного форума Doha Forum.

"Безусловно, необходимо оказывать поддержку украинцам, чтобы они могли защищаться, но мы должны держать в уме необходимость сохранения диалога с Россией. Российские аргументы должны быть услышаны. Если все разрушат все мосты с Россией, то как можно будет наладить диалог в таком случае?" — задал вопрос Калын.

Также советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана рассказал о его планах в самом ближайшем будущем провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения положения на Украине.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что российские войска наносят высокоточные удары исключительно по украинским объектам военной инфраструктуры.