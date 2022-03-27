EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Советник Эрдогана: к аргументам России насчёт безопасности нужно прислушаться

Мир

Аргументы России по поводу безопасности необходимо услышать и принять во внимание, потому что в противном случае конфликт на Украине разрешить не удастся. Об этом заявил представитель турецкого лидера и его главный советник Ибрагим Калын во время международного форума Doha Forum.

Советник Эрдогана: к аргументам России насчёт безопасности нужно прислушаться

"Безусловно, необходимо оказывать поддержку украинцам, чтобы они могли защищаться, но мы должны держать в уме необходимость сохранения диалога с Россией. Российские аргументы должны быть услышаны. Если все разрушат все мосты с Россией, то как можно будет наладить диалог в таком случае?" — задал вопрос Калын.

Также советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана рассказал о его планах в самом ближайшем будущем провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения положения на Украине.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что российские войска наносят высокоточные удары исключительно по украинским объектам военной инфраструктуры.

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы турция россия украина
Sberbank
Новости
Пасечник: в ЛНР будет проведён референдум по поводу вступления в РФ
Советник Эрдогана: к аргументам России насчёт безопасности нужно прислушаться
Политолог Перинчек: Запад старается столкнуть лбами Турцию и Россию
Словакия договаривается с Катаром по поводу замены российского газа
The Guardian: газ из США приведёт Европу к климатической катастрофе
Гендиректор "Ашана" раскритиковал Зеленского за призыв уйти из России
Президент Польши Дуда пригрозил венграм за отношение к РФ: "Дорого обойдётся"
В Киеве поддержали поляков в претензии на Калининград: "Нам бы помогло"
США выделят $100 млн для украинской полиции и пограничников
Express: британцы не смогут оплатить за электроэнергию
Популярное
Общество
Собчак рассказала о прошлом отца Галкина: "Достался мандат Льва Рохлина"

Ксения Собчак рассекретила малоизвестные факты из биографии отца Максима Галкина.

Собчак рассказала о прошлом отца Галкина: "Достался мандат Льва Рохлина"
Усиление влияния США на Токио грозит столкновением с Россией из-за Курил
Мир. Новости мира
Усиление влияния США на Токио грозит столкновением с Россией из-за Курил
Мир. Новости мира
Стало известно о скорой капитуляции Зеленского
Мир. Новости мира
Spiegel: решение Путина по газу "ошарашило" Запад
Ирина Шлионская Знаменитости, которые верят в иррациональное Ирина Шлионская Любовь Степушова В Варшаве Байден наговорил на разрыв дипотношений с Россией Любовь Степушова Дмитрий Соколов Когда в зоопарках мира появятся мамонты и динозавры? Дмитрий Соколов
Силовые структуры
Офицер ВСУ рассказал, как его батальон пытается покинуть Мариуполь
Общество
Уехавшие из России "звезды" рассказали о сложностях жизни за рубежом
В Варшаве Байден наговорил на разрыв дипотношений с Россией
США и Канада. Новости и аналитика
В Варшаве Байден наговорил на разрыв дипотношений с Россией
Последние материалы
Политолог Перинчек: Запад старается столкнуть лбами Турцию и Россию
Словакия договаривается с Катаром по поводу замены российского газа
Диетологи аплодируют: "Макдоналдс" и Coca-Cola наконец-то ушли из России
Знаменитости, которые верят в иррациональное
The Guardian: газ из США приведёт Европу к климатической катастрофе
Гендиректор "Ашана" раскритиковал Зеленского за призыв уйти из России
Президент Польши Дуда пригрозил венграм за отношение к РФ: "Дорого обойдётся"
В Киеве поддержали поляков в претензии на Калининград: "Нам бы помогло"
США выделят $100 млн для украинской полиции и пограничников
Express: британцы не смогут оплатить за электроэнергию
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников