Диетолог перечислила полезные сахарозаменители

Диетолог Марина Копытько рассказала о правильной замене сахара. По слова врача, альтернативой "белой смерти" могут стать мёд и сироп из овоща топинамбура.

"Рекомендуем фокусироваться на современных эритрите и стевии. Эти сахарозаменители проверены, они даже разрешены в питании детей", — отметила специалист, слова которой приводит URA.RU.

По данным эксперта, также без последствий можно употреблять эритролы. При этом диетолог предостерегла от использования старых заменителей сахара. К ним Копытько отнесла фруктозу и ксилит.

Ранее работники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) завели дело против "Пятёрочки" и "Магнита". Как рассказали в ведомстве, корпорации в одно время не выставляли сахар в товарных залах, таким образом создавали ажиотажный спрос.