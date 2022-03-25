Диетолог Марина Копытько рассказала о правильной замене сахара. По слова врача, альтернативой "белой смерти" могут стать мёд и сироп из овоща топинамбура.
"Рекомендуем фокусироваться на современных эритрите и стевии. Эти сахарозаменители проверены, они даже разрешены в питании детей", — отметила специалист, слова которой приводит URA.RU.
По данным эксперта, также без последствий можно употреблять эритролы. При этом диетолог предостерегла от использования старых заменителей сахара. К ним Копытько отнесла фруктозу и ксилит.
Ранее работники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) завели дело против "Пятёрочки" и "Магнита". Как рассказали в ведомстве, корпорации в одно время не выставляли сахар в товарных залах, таким образом создавали ажиотажный спрос.
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