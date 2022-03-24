Трамп подал в суд на Клинтон из-за заговора против него

Экс-президент США Дональд Трамп решил судиться с Хиллари Клинтон и руководством Демократической партии. Так, бывший американский лидер обвиняют их в попытке повлиять на исход выборов 2016 года.

В исковом заявленииТрампа говорится, что в преддверии президентских выборов 2016 года Клинтон и её приспешники организовали заговор.

"Действуя заодно, ответчики злокозненным образом сговорились представить ложный нарратив о том, что их республиканский оппонент Дональд Дж. Трамп состоял в заговоре с враждебной иностранной державой", — сказано в иске экс-президента.

По мнению Трампа, их цель — очернить его персону и подорвать шансы на победу в выборах.

Ранее Трамп заявил, что его преемник Джо Байден виноват в продолжающемся кровопролитии на Украине. По словам бывшего американского лидера, Байден не способен остановить происходящее из-за боязни ядерного потенциала России.