Экс-президент США Дональд Трамп решил судиться с Хиллари Клинтон и руководством Демократической партии. Так, бывший американский лидер обвиняют их в попытке повлиять на исход выборов 2016 года.
В исковом заявленииТрампа говорится, что в преддверии президентских выборов 2016 года Клинтон и её приспешники организовали заговор.
"Действуя заодно, ответчики злокозненным образом сговорились представить ложный нарратив о том, что их республиканский оппонент Дональд Дж. Трамп состоял в заговоре с враждебной иностранной державой", — сказано в иске экс-президента.
По мнению Трампа, их цель — очернить его персону и подорвать шансы на победу в выборах.
Ранее Трамп заявил, что его преемник Джо Байден виноват в продолжающемся кровопролитии на Украине. По словам бывшего американского лидера, Байден не способен остановить происходящее из-за боязни ядерного потенциала России.
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