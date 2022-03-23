В Польше в населённом пункте Хжовице демонтировали памятник солдатам Красной армии. Сам процесс транслировался в прямом эфире на польском телеканале TVP.
Известно, что на мероприятии присутствовали чиновники и представители местных властей, в том числе директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий.
"Нет места для красной звезды в общественном пространстве свободной, независимой и демократической Польши. Нет места для красных звёзд в общественном пространстве свободной Европы. Нет, потому что за этим символом скрываются преступления коммунистического режима ещё с межвоенного времени", — сказал он.
Ранее в Афинах был осквернён памятник советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции.
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