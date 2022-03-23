Польша намерена выслать около 40 российских дипломатов

Польские власти намерены выслать из страны около четырёх десятков российских дипломатов.

По информации источников польского издания Onet, сотрудников российской дипмиссии намерены выслать за деятельность, несовместимую со статусом дипломата.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, Агентство внутренней безопасности страны подготовило список из 45 представителей российских дипломатических кругов, якобы работающих на разведку, и потребовало их высылки.

Предположительно, по этому поводу утром в среду, 23 марта, в МИД Польши вызвали российского посла Сергея Андреева. Сообщается, что информацию о высылке российских дипломатов могут обнародовать во второй половине дня.

Ранее власти Латвии, Литвы и Эстонии заявили о решении выслать ряд российских дипломатов в связи с проведением РФ специальной военной операции на Украине.