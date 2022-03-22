В МИД РФ предупредили США о последствиях демонизации России

Замруководителя МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва призывает Вашингтон остановить демонизацию нашей страны. Как подчеркнул политик, если позиция Штатов не изменится, будут последствия.

"Мы настаиваем на том, что ответственность за возможные последствия происходящего целиком и полностью на Вашингтоне", — заявил дипломат в эфире телеканала "Россия-1".

По словам Рябкова, американские власти пытаются разорвать связь с РФ. Чтобы не допустить конца отношений, нужно нормализовать "жанр общения", отметил политик.

Ранее замминистра иностранных дел России в ходе брифинга с участием журналистов предупредил, что Москва и Вашингтон могут лишиться возможности диалога. В этом виновата политика Штатов, добавил Рябков.