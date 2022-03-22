Американский политолог Петро знает, как разрешить конфликт на Украине

По мнению американского политолога Николая Петро, профессора Университета Род-Айленда, разрешение конфликта на Украине будет возможно тогда, когда её восточная и западная части смогут услышать и примириться друг с другом.

"С моей точки зрения, этот внутренний конфликт наиболее важный, потому что его разрешение устранило бы основной источник внутренней напряжённости, который иностранные игроки использовали для разжигания конфликта. Однако решить его можно только путём диалога, сострадания и взаимного примирения между самими украинцами", — выразил мнение политолог американскому изданию The National Interest.

Петро уверен, что нынешний конфликт на Украине является результатом нежелания Вашингтона и Киева наладить диалог с Москвой, когда она сама это предлагала.

"В стратегическом конфликте с Соединёнными Штатами Вашингтон отверг три основных требования безопасности, которые Россия предъявила в ноябре прошлого года: никаких новых членов НАТО, особенно Украины; отсутствие стратегического оружия США на границе с Россией; и возврат к панъевропейской системе безопасности, принятой Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе в конце 1990-х. Эти рамки означали бы взаимное признание взаимосвязанного характера безопасности всех европейских стран, включая Россию, и обязательство не подрывать существующий баланс интересов путём расширения НАТО", — напомнил эксперт.

Петро отметил, что Киев также напрочь отказался договариваться с Москвой, в течение восьми лет притесняя население Донбасса и закрепив в конституции Украины курс на НАТО. Политолог констатировал, что нынешние украинские власти приравняли пророссийское население страны "к антиукраинству".

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.