Зеленский признал, что спецслужбы предлагали ему немедленно покинуть Украину

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что 24 февраля спецслужбы страны и западные партнёры начали предлагать ему немедленно покинуть государство.

По его словам, он получил много рекомендаций о необходимости уехать с Украины в течение трёх дней. Президент Украины также подчеркнул в эксклюзивном интервью Чешскому телевидению, что каждые 20 минут ему кто-то звонил и напоминал о важности такого шага.

Однако, как утверждает Зеленский, ещё 24 февраля он решил оставаться в Киеве при любых обстоятельствах.

"Меня уже раздражало, что постоянно говорили о том, что я куда-то уехал. Это было неприятно", — отметил глава Украины.

Ранее Зеленский сообщил, что готов обсудить с российским лидером Владимиром Путиным вопросы, связанные с признанием Крыма частью РФ и независимости республик Донбасса. При этом он уточнил: на первой встрече вряд ли получится договориться.