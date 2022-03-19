Политолог Подберёзкин: США могут признать русских расово неполноценными

Конфликт США с Японией в 1941 году после нападения на Пёрл-Харбор показал, как американцы могут быстро изолировать в концлагеря сотни тысяч этнических японцев, являвшихся гражданами Штатов. Директор Центра военно-политических проблем, доктор исторических наук, профессор Алексей Подберёзкин считает, что сегодня русофобия и ненависть к России может достигнуть таких же масштабов.

По его мнению, США вполне могут признать русских расово неполноценными, При этом Подберёзкин отмечает, что для американцев в этом не будет ничего удивительного.

"Меня всегда смущало и смущает, что мы до сих пор замалчиваем тот факт, что в нападении гитлеровских нацистов на Советский Союз принимало участие ещё два с половиной миллиона европейцев, условно говоря, от латышей до французов. А ведь это означало лишь одно — не только еврейский, но и русский геноцид. Однако мы почему-то стыдливо замалчиваем данный исторический факт, но, между прочим, расплачиваемся за это и сейчас", — сказал он в беседе с argumenti.ru.

Ранее директор первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов заявил, что ярая борьба со всем "русским" в Европе всё больше похожа на расизм.

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