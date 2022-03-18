Осознание безграничной тупости. К чему ведёт русофобия "по-украински"

Украинцы — народ довольно практичный. В этом смысле мы, русские и рядом не стояли. Я знаю, о чём говорю, у меня горячо любимая жена — украинка.

И для хороших, адекватных украинцев это определение хорошее, положительное. Но что случилось с миром, когда эти наши соседи, нутром осознающие выгоду и опасность, сознательно в русофобском угаре загоняют себя в угол? Что значат эти публичные брызгающие слюной нацистские воззвания резать и убивать русских, в том числе и наших детей.

Коллективная шизофрения? Предобморочная эйфория? Истерические стуки и крики в закрытую дверь Запада? Закрытую наглухо. Только глазок в этой двери приоткрыт. Мол, мы наблюдаем — вы ещё живые там?

Ведь не мог не понимать молодой "журналист" украинского телеканала Фахрудин Шарафмал, что за слова "резать русских детей" придётся когда-то отвечать. А тем более, высокопоставленный военный чиновник — глава погранслужбы Украины Сергей Дейнеко, на минуточку, генерал-майор! Который в Instagram на весь мир рассказывает о клятве, где обещает всю жизнь убивать, дословно, "жён, родителей, детей, братьев, сестёр российских военнослужащих". Тыкая дрожащими от ненависти (и осознания важности момента) пальцами в клавиатуру, он не мог не подумать о последствиях! Ведь генерал-майор же! Не какой-то захудалый полковник ВСУ!

Но всё сдулось очень быстро. Шарафмал прилюдно-интернетно извинился. Потом подумал, что его услышали не все, и извинился ещё раз. Правда почему-то оба раза на украинском языке. Хотя не за горами извинения и на русском. А высокопоставленный офицер и вовсе почему-то удалил свой пост, позже рассказав, что "это не я, меня взломали", но у военного топ-чиновника соцсеть взломать почти невозможно. Да и восстанавливать аккаунт после взлома много часов нужно, а то и неделю, а не несколько минут, как в данном случае. За кого генерал всех держит? Кстати, своё ксенофобское сочинение в закрытой для России соцсети он писал на русском. И вот те раз — удалил…

А что же двигало ими? Неужели тот, наверняка, скромный гешефт от заказчика? Или лжепатриотический порыв и желание хайпа в конце игры?

Поставить остатки дней на кон и, скрываясь, провести их в роли загнанной крысы — разве это стоило того?

Даже сбежав в Польшу, Литву, благословенную Канаду, и там они будут плохо спать, да и плохо жить. Предателей не любят нигде. Предателей истории, народа, рода своего. И будут они с тоской взирать оттуда на очищенную Украину.

Но может и не будут, и плевать им на Украину? А значит, у них просто не было Родины или продали они её за печеньки Нуланд, за трусы кружевные и за ошейник позолоченный.

Но вот что характерно: очень быстро они всё поняли. Видно осознание пришло. Осознание своей безграничной тупости…

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