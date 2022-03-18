EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Плотников

Осознание безграничной тупости. К чему ведёт русофобия "по-украински"

Общество

Украинцы — народ довольно практичный. В этом смысле мы, русские и рядом не стояли. Я знаю, о чём говорю, у меня горячо любимая жена — украинка.

Осознание безграничной тупости. К чему ведёт русофобия "по-украински"

И для хороших, адекватных украинцев это определение хорошее, положительное. Но что случилось с миром, когда эти наши соседи, нутром осознающие выгоду и опасность, сознательно в русофобском угаре загоняют себя в угол? Что значат эти публичные брызгающие слюной нацистские воззвания резать и убивать русских, в том числе и наших детей.

Коллективная шизофрения? Предобморочная эйфория? Истерические стуки и крики в закрытую дверь Запада? Закрытую наглухо. Только глазок в этой двери приоткрыт. Мол, мы наблюдаем — вы ещё живые там?

Ведь не мог не понимать молодой "журналист" украинского телеканала Фахрудин Шарафмал, что за слова "резать русских детей" придётся когда-то отвечать. А тем более, высокопоставленный военный чиновник — глава погранслужбы Украины Сергей Дейнеко, на минуточку, генерал-майор! Который в Instagram на весь мир рассказывает о клятве, где обещает всю жизнь убивать, дословно, "жён, родителей, детей, братьев, сестёр российских военнослужащих". Тыкая дрожащими от ненависти (и осознания важности момента) пальцами в клавиатуру, он не мог не подумать о последствиях! Ведь генерал-майор же! Не какой-то захудалый полковник ВСУ!

Но всё сдулось очень быстро. Шарафмал прилюдно-интернетно извинился. Потом подумал, что его услышали не все, и извинился ещё раз. Правда почему-то оба раза на украинском языке. Хотя не за горами извинения и на русском. А высокопоставленный офицер и вовсе почему-то удалил свой пост, позже рассказав, что "это не я, меня взломали", но у военного топ-чиновника соцсеть взломать почти невозможно. Да и восстанавливать аккаунт после взлома много часов нужно, а то и неделю, а не несколько минут, как в данном случае. За кого генерал всех держит? Кстати, своё ксенофобское сочинение в закрытой для России соцсети он писал на русском. И вот те раз — удалил…

А что же двигало ими? Неужели тот, наверняка, скромный гешефт от заказчика? Или лжепатриотический порыв и желание хайпа в конце игры?

Поставить остатки дней на кон и, скрываясь, провести их в роли загнанной крысы — разве это стоило того?

Даже сбежав в Польшу, Литву, благословенную Канаду, и там они будут плохо спать, да и плохо жить. Предателей не любят нигде. Предателей истории, народа, рода своего. И будут они с тоской взирать оттуда на очищенную Украину.

Но может и не будут, и плевать им на Украину? А значит, у них просто не было Родины или продали они её за печеньки Нуланд, за трусы кружевные и за ошейник позолоченный.

Но вот что характерно: очень быстро они всё поняли. Видно осознание пришло. Осознание своей безграничной тупости…

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Где брать правдивую информацию про спецоперацию на Украине?
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы украина сергей дейнеко
Sberbank
Новости
Штаты планируют убедить больше стран вводить санкции в отношении России
Москвича оштрафовали за парковку на газоне на 300 тысяч рублей
Вашингтон заявил, что готов к боевым действиям РФ в Сирии и Ираке
The Telegraph: в МИД Британии возник раскол из-за Украины
Лидер КНР Си Цзиньпин высказался о ситуации на Украине
"Нас нельзя напугать": Захарова выступила на концерте в Лужниках
Эксперт объяснила, почему в России вырос спрос на контрацептивы
Канделаки обратилась к россиянам: "Мы нация, которую невозможно сломить"
РИА Новости: доступ к YouTube в РФ ограничат в ближайшие дни
Критик Остудин уверен, что украинским артистам "ничего не светит" в РФ
Популярное
Общество
Певца Игоря Левченко задержали в Москве по обвинению в экстремизме

Исполнитель Игорь Левченко, которого ранее заставили извиняться из-за ролика с осуждением российской армии, попал в руки правоохранительных органов.

Певца Игоря Левченко задержали в Москве по обвинению в экстремизме
Президента Украины Зеленского выдвинули на Нобелевскую премию мира
Мир. Новости мира
Президента Украины Зеленского выдвинули на Нобелевскую премию мира
Мир. Новости мира
Американская журналистка: про Украину нам всё врут, а их "Азов"* — проект НАТО
Экономика и бизнес
Дерипаска перечислил шаги по спасению России: "Начать всё заново"
Ирина Шлионская Катастрофы приводят к быстрому старению Ирина Шлионская Людмила Черткова У нас осталось два варианта: ядерная зима или "русская весна" Людмила Черткова Усам Оздемиров Дефолт России не грозит, но и больших перемен ждать не стоит Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Россия прямо пригрозила поставить США на место
Политика. Новости и аналитика
В Одессе российские летчики нарисовали в небе символ для нацбатов
Германия объята стыдом: бундестаг проигнорировал выступление Зеленского
Евросоюз
Германия объята стыдом: бундестаг проигнорировал выступление Зеленского
Последние материалы
Штаты планируют убедить больше стран вводить санкции в отношении России
Москвича оштрафовали за парковку на газоне на 300 тысяч рублей
Вашингтон заявил, что готов к боевым действиям РФ в Сирии и Ираке
Политолог: западный "пылесос" по-прежнему выводит деньги из России
The Telegraph: в МИД Британии возник раскол из-за Украины
Лидер КНР Си Цзиньпин высказался о ситуации на Украине
"Нас нельзя напугать": Захарова выступила на концерте в Лужниках
Эксперт объяснила, почему в России вырос спрос на контрацептивы
Канделаки обратилась к россиянам: "Мы нация, которую невозможно сломить"
РИА Новости: доступ к YouTube в РФ ограничат в ближайшие дни
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников