Дипломат Парамонов: Европу захлестнула русофобия, граничащая с расизмом

Ярая борьба со всем "русским" в Европе всё больше похожа на расизм, заявил директор первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов. В пример дипломат привёл события в Италии и напомнил, что Рим нарушает двусторонние соглашения с РФ.

По его словам, итальянские власти подключились к "остервенелой" мировой русофобии, что может не печалить, на фоне дружеских и партнёрских отношений.

"Рассчитываем, что в Риме, как и в других европейских столицах, всё-таки придут в себя, вспомнят о глубинных интересах своих народов. <…> А захлестнувшая их борьба со всем русским, граничащая с откровенным расизмом, уступит место <…> взвешенным шагам, направленным на поиск путей обеспечения безопасности и процветания всего европейского континента", — заявил Парамонов в беседе с РИА Новости.

Как подчеркнул дипломат, пока "всемирная борьба с русскими", выгодна только одному континенту.

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