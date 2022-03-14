Кадыров обратился к сотрудникам СБУ, работающим "за Россию против бандеровщины"

Руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров пообещал вручить государственные награды сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ), которые работают "за Россию против бандеровщины".

По его словам, члены СБУ смогут получить их сразу после завершения специальной военной операции. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.

"Сотрудники СБУ, работающие сегодня за Россию против бандеровщины, болеющие за чистое будущее своей любимой родины Украины… Я заверяю вас, что после окончания спецоперации мы обязательно представим вас к заслуженным государственным наградам", — отметил Кадыров.

Глава Чечни добавил, что они также смогут продолжить "служить во благо своего народа и страны".

24 февраля лидер РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации. Он объявил, что принял решение о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины.

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