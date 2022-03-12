Политик Себа: Африка больше не доверяет Западу из-за биолабораторий на Украине

Африканское население "пробуждается" и больше не может доверять западу из-за биолабораторий, заявил африканский политик и журналист из Бенина, президент общественной организации Urgences panafricanistes Кеми Себа.

Как подчеркнул политик, когда были обнародованы доказательства, что на Украине в биолабораториях проводили опасные эксперименты, африканское сообщество утратило какое-то либо доверие к США и западным лидерам.

"Очевидно, что уже начался кризис доверия африканского населения к Западу. Этот кризис только усилился, когда Россия обнародовала доказательства того, что на Украине были лаборатории по созданию биологического оружия, финансируемого США", — пояснил Себа в беседе с РИА Новости.

Журналист отметил, что африканцы начали размышлять над происходящим и задавать неудобные вопросы. Себа подчеркнул, что, по его мнению, биооружие разрабатывали против стран, которые "сопротивляются глобализации".

"В то же время это была буферная зона, где находились противники России, чтобы оказывать давление, окружать Россию и угрожать её суверенитету", — резюмировал политик.

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