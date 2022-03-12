Кулеба "доложил" Блинкену о своей встрече с Лавровым в Турции

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора обсудили результаты встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Как сообщили в Госдепартаменте, кроме того, были затронута тема дальнейших действий.

"Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил сегодня с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить трёхстороннюю встречу министра с главами МИД России Сергеем Лавровым и Турции Мевлютом Чавушоглу", — цитирует сообщение ведомства "Интерфакс".

Со своей стороны представитель США подробно объяснил главе украинского МИД, как Штаты намерены наращивать "давление на Россию" и пообещал "поддержку народа Украины в области безопасности, экономической и гуманитарной областях".

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