Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора обсудили результаты встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Как сообщили в Госдепартаменте, кроме того, были затронута тема дальнейших действий.
"Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил сегодня с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить трёхстороннюю встречу министра с главами МИД России Сергеем Лавровым и Турции Мевлютом Чавушоглу", — цитирует сообщение ведомства "Интерфакс".
Со своей стороны представитель США подробно объяснил главе украинского МИД, как Штаты намерены наращивать "давление на Россию" и пообещал "поддержку народа Украины в области безопасности, экономической и гуманитарной областях".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Спецслужбы РФ смогли добыть секретную документацию с планами киевского режима в отношении Донбасса.
Спецслужбы РФ смогли добыть секретную документацию с планами киевского режима в отношении Донбасса.