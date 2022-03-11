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Автор Владимир Васютченко

Украина заявила об отказе от российского ядерного топлива

Мир

Украина прекратит закупать ядерное топливо из РФ для своих АЭС, заявила национальная корпорация "Энергоатом".

Украина заявила об отказе от российского ядерного топлива

"Энергоатом полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива", — говорится в сообщении корпорации в Telegram.

В Минэнерго Украины ещё в начале прошлого года заявляли о необходимости отказа от поставок российского ядерного топлива для своих АЭС.

"Мы должны перейти на поставки ядерного топлива из США, вместо поставок из РФ, как сейчас", — цитирует ТАСС заявление Юрия Витренко, исполнявшего тогда обязанности министра энергетики Украины.

Согласно сведениям агентства, на украинских атомных станциях действуют 15 энергоблоков. В 13 из них — реакторы типа ВВЭР-1000, в двух — ВВЭР-440. Для всех этих реакторов предусмотрено использование топливо российского производителя ТВЭЛ. Применение на украинских АЭС топливных сборок из США уже приводило к внеплановым остановкам и необходимости ремонта энергоблоков.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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