Украина заявила об отказе от российского ядерного топлива

Украина прекратит закупать ядерное топливо из РФ для своих АЭС, заявила национальная корпорация "Энергоатом".

"Энергоатом полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива", — говорится в сообщении корпорации в Telegram.

В Минэнерго Украины ещё в начале прошлого года заявляли о необходимости отказа от поставок российского ядерного топлива для своих АЭС.

"Мы должны перейти на поставки ядерного топлива из США, вместо поставок из РФ, как сейчас", — цитирует ТАСС заявление Юрия Витренко, исполнявшего тогда обязанности министра энергетики Украины.

Согласно сведениям агентства, на украинских атомных станциях действуют 15 энергоблоков. В 13 из них — реакторы типа ВВЭР-1000, в двух — ВВЭР-440. Для всех этих реакторов предусмотрено использование топливо российского производителя ТВЭЛ. Применение на украинских АЭС топливных сборок из США уже приводило к внеплановым остановкам и необходимости ремонта энергоблоков.

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