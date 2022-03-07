Арахамия объяснил, зачем ходит в кепке на переговоры с РФ: "так я их не ношу"

Один из членов украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия пояснил, что в повседневной жизни бейсболки не носит, но специально надевает кепку на переговоры с Россией.

По словам депутата от партии "Слуга народа", так он выражает своё отношение к российской стороне, потому что протокол предусматривает "рукопожатия" между членами делегации.

"Мы должны жать руки и следовать определённому протоколу, я решил использовать бейсболку, чтобы показать реальное отношение к этой стране", — цитирует Арахамию РЕН ТВ.

Кроме того, делегат заявил, что будет ходить в бейсболке до тех пор, пока "Украина не добьётся мира". Как уточнил депутат, третий раунд переговоров должен состояться сегодня, 7 марта.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен