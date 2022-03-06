Гуманитарный коридор в Харькове могут создать уже в это воскресенье, заявил член украинской делегации на переговорах Украины и России, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.
По его словам, "если всё сложится", то мирных людей начнут выводить из города уже скоро.
"Даст бог, завтра в Харькове удастся коридор", — цитирует заявление Арахамии в социальных сетях РИА Новости.
В субботу, 5 марта, российская сторона объявила режим тишины на Украине, чтобы мирные жители могли выйти из Мариуполя и Волновахи по гуманитарным коридорам. Однако, как позже сообщили в Минобороны РФ, украинские националисты не выпустили мирных людей из города и сорвали операцию по выводу мирных жителей.
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Внешний вид украинского президента и его, мягко говоря, необычная манера разговора во время последней пресс-конференции вызвали массу вопросов у тех, кто это смотрел.
Внешний вид украинского президента и его, мягко говоря, необычная манера разговора во время последней пресс-конференции вызвали массу вопросов у тех, кто это смотрел.