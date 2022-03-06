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Автор Валентина Севрюгина

В Мариуполе сорвалась вторая попытка эвакуации мирных жителей

Мир

Вторая попытка эвакуировать мирных жителей из украинского города Мариуполь сорвалась. Об этом сообщают в Международном Красном Кресте.

По предварительным данным, вывезти из города должны были порядка 200 тысяч человек.

В пятницу, 4 марта, председатель Европейского парламента Жозеп Боррель призвал открыть гуманитарные коридоры на Украине для Красного креста. Об этом стало известно по итогам внеочередной встречи глав МИД Евросоюза.

Напомним, что по приказу президента России Владимира Путина 24 февраля была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

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