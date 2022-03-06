"Газпром" прокачивает газ через Украину в полном объёме

"Газпром" прокачивает необходимый объём газа через украинскую ГТС. В компании заявили, что в соответствии с заявками потребителей поставляют 109,5 млн кубометров газа в сутки.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме", — говорится в сообщении компании.

Российский концерн по контракту с украинским оператором обязан прокачать 40 млрд кубометров газа в 2022 году. Необходимый суточный объём составляет 109,6 млн кубометров.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Боевые действия проходят на юге, востоке и севере страны.

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