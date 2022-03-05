Европейский инвестиционный банк выделит Украине 668 миллионов евро

Европейский инвестиционный банк одобрил поддержку для Украины на 668 миллионов евро. Как сообщили в финансовом ведомстве, эти деньги должны помочь властям Незалежной решить "часть проблем".

Совет директоров Европейского инвестиционного банка одобрил выделение средств Украине. Как пояснили в ведомстве, они должны пойти на обеспечение граждан Незалежной:

продуктами питания,

медикаментами,

топливом.

"Совет одобрил немедленную финансовую поддержку для Украины в размере 668 миллионов евро", — цитирует сообщение РИА Новости. — "Немедленная поддержка будет доступна в течение нескольких дней".

Будет ли банк как-то контролировать расход предоставленных денег киевским властям, регулятор не сообщил.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен