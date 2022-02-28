В ДНР заявили о новых жертвах обстрелов среди мирного населения

Случаи гибели и ранения мирных жителей в результате обстрелов со стороны ВСУ зафиксированы за последние сутки в ДНР. Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"За прошедшие сутки погибло 3 и ранено 6 мирных жителей", — говорится в сообщении представительства в Telegram.

В ДНР зафиксировали 40 обстрелов со стороны ВСУ из артиллерийских орудий, миномётов и гранатомётов.

Обстрелам подверглись населённые пункты Александровка, Васильевка, Верхнеторецкое, Гольмовский, Горловка, Докучаевск, Донецк, Еленовка, Железная Балка, Зайцево, Луганское, Минеральное, Озеряновка, Пантелеймоновка, Старомихайловка и Широкая Балка.

Сообщается, что в результате обстрелов получил повреждения 31 дом. Атакам подверглись 19 объектов гражданской инфраструктуры. В частности, в Горловке повреждены здание поликлиники на улице Болотникова, а также водопровод. Без воды остались 32000 абонентов и 21 котельная.

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