Доктор Комаровский, дрожа, запинаясь и матерясь, рассказывает ужасы про Украину

В интернете стремительно набирает просмотры видео, записанное самым популярным на всём постсоветском пространстве педиатром - доктором Комаровским, на котором он "на нерве" рассказывает о положении дел на Украине.

Детский врач говорит не о том, как лечить детей или оказывать помощь раненым — что было бы уместно, учитывая его профессию. Нет.

"Знаете, с чего начинается утро в Украине? С того, что мы обзваниваем всех, кого не видели ночью. Ну связи не было между бомбоубежищами, лесами, погребами… Спрашиваем, живы, нет, когда долго не берут трубку, бьёмся в истерике".

А истерика эта, судя по его словам, сменяется иногда радостью:

"… в Харькове горят "Тигры”, знаете, кто такие "Тигры”? Это такие машинки русской армии, освободителей, б***, они горят классно, наши делают коктейли специальные, называется бандровское смузи, вместо коктейля Молотова…".

Ответочка с Донбасса

Дончанин Павел Полянский, который не понаслышке знает, что такое настоящая война, ответил знаменитому педиатру. По его словам, он ни разу не видел у себя в Донецке "такого истеричного поведения ни от одного мужчины", да и от женщин тоже. И даже от женщины.

"Дорогой доктор, сохраняйте достоинство и ведите себя как подобает мужчине, а не капризному подростку, у которого родители за плохие оценки отобрали смартфон. И не материтесь, вы же не гопник, — советует Полянский Комаровскому (его "открытое письмо" публикует "Русская весна"). - А если хотите, звоните в Донецк или в Горловку, там вам расскажут пару лайфхаков, как пережить ночь бомбежки, как отличить по звуку калибр летящей мины, как отличить звук "Града" от звука "Урагана". А самое главное — как остаться человеком, просидев в подвалах восемь лет.