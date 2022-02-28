В интернете стремительно набирает просмотры видео, записанное самым популярным на всём постсоветском пространстве педиатром - доктором Комаровским, на котором он "на нерве" рассказывает о положении дел на Украине.
Детский врач говорит не о том, как лечить детей или оказывать помощь раненым — что было бы уместно, учитывая его профессию. Нет.
"Знаете, с чего начинается утро в Украине? С того, что мы обзваниваем всех, кого не видели ночью. Ну связи не было между бомбоубежищами, лесами, погребами… Спрашиваем, живы, нет, когда долго не берут трубку, бьёмся в истерике".
А истерика эта, судя по его словам, сменяется иногда радостью:
"… в Харькове горят "Тигры”, знаете, кто такие "Тигры”? Это такие машинки русской армии, освободителей, б***, они горят классно, наши делают коктейли специальные, называется бандровское смузи, вместо коктейля Молотова…".
Дончанин Павел Полянский, который не понаслышке знает, что такое настоящая война, ответил знаменитому педиатру. По его словам, он ни разу не видел у себя в Донецке "такого истеричного поведения ни от одного мужчины", да и от женщин тоже. И даже от женщины.
"Дорогой доктор, сохраняйте достоинство и ведите себя как подобает мужчине, а не капризному подростку, у которого родители за плохие оценки отобрали смартфон. И не материтесь, вы же не гопник, — советует Полянский Комаровскому (его "открытое письмо" публикует "Русская весна"). -
А если хотите, звоните в Донецк или в Горловку, там вам расскажут пару лайфхаков, как пережить ночь бомбежки, как отличить по звуку калибр летящей мины, как отличить звук "Града" от звука "Урагана". А самое главное — как остаться человеком, просидев в подвалах восемь лет.
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