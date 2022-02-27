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Автор Олег Артюков

Ресторан в Германии отказался обслуживать граждан России

Мир

Один из ресторанов в Германии перестал обслуживать граждан России в связи с событиями на Украине. Расположено заведение в земле Баден-Вюртемберг.

Ресторан в Германии отказался обслуживать граждан России

На сайте ресторана написано, что посетители с российским паспортом "не приветствуются". Якобы администратору понятно, что так называемые "нормальные" российские граждане не несут ответственности за действия властей РФ, но "настало время подать сигнал" касательно событий на Украине.

Ограничение входа для россиян объясняется вкладом в то, чтобы "дети смогли расти в свободной Европе", сообщает новостной портал t-online.

Однако многие пользователи подвергли ресторан резкой критике за такое объявление. После этого в ночь на воскресенье запись с сайта ресторана была удалена. Её заменили на другую — дескать, не приветствуются те посетители, которые спецоперацию на Украине.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметили, что некоторые российские граждане, которые находятся за границей, сталкиваются с травлей.

"Люди, которые просто делают свою работу, пытаются в сложных условиях жить, содержать семью, подвергаются нападкам из-за своей национальности. В социальных сетях озлобленные иностранцы оскорбляют школьников и студентов родом из России. Жители Европы и США винят их в происходящем в Украине только за то, что они русские", — написала омбудсмен на своей странице в Instagram.

А на днях появилась информация, что один из преподавателей учебного заведения VSE в Чехии сообщил об отказе учить российских студентов. Якобы студентов их нашей страны после этого выгоняли с занятий. Правда, официальной информации на сей счёт не было.

Хотя известно, что власти приостановили выдачу виз российским гражданам.

Фото архивное

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Любовь Степушова
Темы татьяна москалькова
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