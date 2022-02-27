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Автор Владимир Васютченко

Бастрыкин поручил расследовать падение украинского снаряда в Ростовской области

Мир

Обстоятельства попадания украинского снаряда на территорию Ростовской области предстоит выяснить российским следователям. Соответствующее поручение дал глава СКР Александр Бастрыкин.

Бастрыкин поручил расследовать падение украинского снаряда в Ростовской области

"Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России зафиксировать очередной случай попадания снаряда на территорию Ростовской области и тщательным образом расследовать обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении СКР.

Информация о падении украинского снаряда в расположенной в 20 километрах от границы слободе Кудиновка Ростовской области появилась в СМИ 27 февраля. По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет.

Ранее ФСБ РФ сообщило, что 26 февраля российские пограничники зафиксировали факт стрельбы со стороны Украины и залёта на территорию Ростовской трёх 120-миллиметровых мин. Они упали в районе населённого пункта Нижнекамышинского в Миллеровском районе.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы александр бастрыкин
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