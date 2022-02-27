Бастрыкин поручил расследовать падение украинского снаряда в Ростовской области

Обстоятельства попадания украинского снаряда на территорию Ростовской области предстоит выяснить российским следователям. Соответствующее поручение дал глава СКР Александр Бастрыкин.

"Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России зафиксировать очередной случай попадания снаряда на территорию Ростовской области и тщательным образом расследовать обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении СКР.

Информация о падении украинского снаряда в расположенной в 20 километрах от границы слободе Кудиновка Ростовской области появилась в СМИ 27 февраля. По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет.

Ранее ФСБ РФ сообщило, что 26 февраля российские пограничники зафиксировали факт стрельбы со стороны Украины и залёта на территорию Ростовской трёх 120-миллиметровых мин. Они упали в районе населённого пункта Нижнекамышинского в Миллеровском районе.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

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