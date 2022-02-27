Минобороны: ВС РФ уничтожили 975 объектов военной инфраструктуры Украины

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что к сегодняшнему дню российские ВС уничтожили 975 объектов военной инфраструктуры Украины.

По его словам, военные из РФ ликвидировали 23 пункта управления и узлы связи ВСУ, три радиолокационных поста, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 48 радиолокационных станций.

"Сбиты восемь боевых самолётов, семь вертолётов, 11 беспилотных летательных аппаратов, две тактические ракеты "Точка-У", — сказал Конашенков во время очередного брифинга.

Кроме того, он добавил, что российские военные уничтожили 223 украинских танка и другие бронированные машины, 28 самолётов, расположенных на земле, 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и миномётов, 143 единицы специальной военной автомобильной техники.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции России по демилитаризации Украины.

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