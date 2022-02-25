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Автор Светлана Нерадовская

Докучаевск был обстрелян украинскими военными из системы "Град"

Мир

Как сообщили в представительстве ДНР в СЦКК, по населённому пункту Докучаевск было выпущено 14 снарядов, включая сделанные из системы "Град".

Докучаевск был обстрелян украинскими военными из системы "Град"

"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению населенного пункта Докучаевск. Выпущено четыре снаряда из БМ-21 "Град", четыре мины калибром 82 мм, шесть снарядов из БМП-1", — такая информация появилась в Telegram-канале представительства.

А в Луганске 25 февраля народная милиция показала захваченную у вооружённых сил Украины шведскую переносную противотанковую управляемую ракету NLAW, из которой велась стрельба по населённому пункту Лопаскино. Эти шведские ракеты в больших количествах поставлялись НАТО на Украину, в большинстве своём это делала Прибалтика.

"Это в очередной раз доказывает тот факт, что поставляемое западом вооружение применяется не в оборонительных целях, …а для уничтожения гражданской инфраструктуры и мирного населения ЛНР и временно подконтрольных Киеву территорий" — сказал представитель народной милиции ЛНР mk.ru.

Специальная военная операция по демилитаризации Украины была начата утром 24 февраля по распоряжению Владимира Путина, после того, как руководство ДНР и ЛНР обратилось к российскому лидеру с просьбой о помощи.

В Минобороны уже неоднократно заявляли, что никаких ракетных, артиллерийских или авиа ударов российскими силами по городам Украины не наносится, и мирное население во время операции не пострадает, так как её целью является исключительно вывод из строя военной инфраструктуры.

 

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«ГРАДы» по Донецку: ВСУ обстреляли Киевский р-н. 22.02.2022
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы лнр днр украина
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