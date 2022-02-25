Докучаевск был обстрелян украинскими военными из системы "Град"

Как сообщили в представительстве ДНР в СЦКК, по населённому пункту Докучаевск было выпущено 14 снарядов, включая сделанные из системы "Град".

"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению населенного пункта Докучаевск. Выпущено четыре снаряда из БМ-21 "Град", четыре мины калибром 82 мм, шесть снарядов из БМП-1", — такая информация появилась в Telegram-канале представительства.

А в Луганске 25 февраля народная милиция показала захваченную у вооружённых сил Украины шведскую переносную противотанковую управляемую ракету NLAW, из которой велась стрельба по населённому пункту Лопаскино. Эти шведские ракеты в больших количествах поставлялись НАТО на Украину, в большинстве своём это делала Прибалтика.

"Это в очередной раз доказывает тот факт, что поставляемое западом вооружение применяется не в оборонительных целях, …а для уничтожения гражданской инфраструктуры и мирного населения ЛНР и временно подконтрольных Киеву территорий" — сказал представитель народной милиции ЛНР mk.ru.

Специальная военная операция по демилитаризации Украины была начата утром 24 февраля по распоряжению Владимира Путина, после того, как руководство ДНР и ЛНР обратилось к российскому лидеру с просьбой о помощи.

В Минобороны уже неоднократно заявляли, что никаких ракетных, артиллерийских или авиа ударов российскими силами по городам Украины не наносится, и мирное население во время операции не пострадает, так как её целью является исключительно вывод из строя военной инфраструктуры.

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