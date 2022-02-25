Политолог Шпаковский рассказал, что ждёт Украину после завершения спецоперации

По мнению белорусского политолога Александра Шпаковского, российская спецоперация по демилитаризации Украины не может быть лёгкой, и поставленные перед ней задачи ещё не выполнены.

По словам аналитика, НАТО и США на протяжении последних 30-ти лет продвигались к границам РФ, в том числе и за счёт народов и стран, являющихся исторически братскими для неё.

События, произошедшие на Украине в 2014 году, Шпаковский назвал большим коллективным геополитическим успехом Запада, а то, что происходит сегодня — это долгожданный ответ России.

"Сейчас фактически началось русское контрнаступление, направленное на возвращение своего цивилизационного пространства", — написал Александр Шпаковский в своём Telegram-канале.

При этом эксперт уточнил, что "операция по восстановлению наших позиций в Украине не будет легкой прогулкой", потому что ВСУ продолжают упорно сопротивляться, а правительство президента Зеленского хочет решить конфликт только военным путём.

Политолог предупредил об опасности создавшегося на Украине положения, при котором националисты свободно получают в руки оружие, а многочисленные вооружённые группы представляют опасность для мирного населения.

При этом военное поражение Украины — это всего лишь вопрос времени, уверен Шпаковский. При этом с завершением военной операции борьба с националистами на Украине не закончится.

"Однако задача "денацификации" предполагает проведение масштабной полицейской операции длительного характера. Никакого иного решения, кроме того, что принято, нет и быть не может" — заключил политолог.

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