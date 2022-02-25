EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

Зеленский упрекнул Европу в медленной помощи Украине

Мир

Украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал Европу за "медленную помощь" Украине.

Зеленский упрекнул Европу в медленной помощи Украине

"Мы не видим вполне, что вы собираетесь с этим делать, как собираетесь защищать себя, когда так медленно помогаете нам на Украине", — сказал Зеленский в видеообращении.

Президент назвал недостаточными антироссийские действия Запада и призвал отключить Россию от SWIFT. Кроме того, он попросил страны ЕС отозвать своих послов из Москвы.

Также Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину сесть за стол переговоров, чтобы "остановить гибель людей".

Ранее Вооружённые силы РФ начали на Украине спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, а также на демилитаризацию и денацификацию страны. По словам Путина, Москва пыталась урегулировать ситуацию с помощью дипломатии, но этот путь ни к чему не привёл, поэтому спецоперация — вынужденная мера.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Военная операция России на Украине: Взрывы в Киеве, Зеленский о мобилизации, новые санкции США
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина владимир путин владимир зеленский
Sberbank
Новости
Лавров назвал ложью заявления Киева о готовности обсуждать нейтральный статус
РФ готова на высоком уровне вести переговоры с Украиной, заявил Путин
Политолог: Киев опоздал с заявлением о готовности обсуждать нейтральный статус
Чичерина напомнила, как восемь лет Киев считал жителей Донбасса "недочеловеками"
Зеленский упрекнул Европу в медленной помощи Украине
Нарышкин назвал спецоперацию РФ результатом игнорирования её интересов Западом
Нателла Крапивина о ситуации в Киеве: "Больше не ждёшь хороших новостей"
Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров
Участники акции в поддержку Украины избили российского дипломата в Литве
Лукашенко назвал причину происходящего на Украине
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Нанесён удар по военно-морской базе США в украинском Очакове

Американская база была уничтожена в Очакове Николаевской области.

Нанесён удар по военно-морской базе США в украинском Очакове
Флот Украины уничтожен, а Зеленский мог покинуть страну
Политика. Новости и аналитика
Флот Украины уничтожен, а Зеленский мог покинуть страну
Бывший СССР
Россия выдвинула Киеву новый ультиматум. Нужен ли "Минск-3"?
Политика. Новости и аналитика
ДНР: Военнослужащие 53-й бригады ВСУ перешли на сторону Донбасса
Усам Оздемиров В сшибке России и Запада рождается могучая Евразия Усам Оздемиров Любовь Степушова Зачем из пограничников острова Змеиный сделали мёртвых героев Любовь Степушова Юрий Носовский "Неделя о блудном сыне": как нам возвратиться в "дом Отчий" Юрий Носовский
Политика. Новости и аналитика
Полковник запаса рассказал, как может развиваться спецоперация на Украине дальше
Политика. Новости и аналитика
Нацистов в плен не брать: чеченский батальон пошёл на Мариуполь
Разведка США спрогнозировала сроки "сдачи Киева"
Политика. Новости и аналитика
Разведка США спрогнозировала сроки "сдачи Киева"
Последние материалы
Политолог: Киев опоздал с заявлением о готовности обсуждать нейтральный статус
Чичерина напомнила, как восемь лет Киев считал жителей Донбасса "недочеловеками"
Зеленский упрекнул Европу в медленной помощи Украине
Вертолёты НАТО на Украине: насколько страшен “Тигр”
Британии закрыли российское небо. И это явно только начало
Как предотвратить внезапную сердечную смерть? Дмитрий Давыдов предложил решение
Нарышкин назвал спецоперацию РФ результатом игнорирования её интересов Западом
Нателла Крапивина о ситуации в Киеве: "Больше не ждёшь хороших новостей"
Кардиолог рассказал, как поддержать сердце после коронавируса
Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников