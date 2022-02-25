Зеленский упрекнул Европу в медленной помощи Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал Европу за "медленную помощь" Украине.

"Мы не видим вполне, что вы собираетесь с этим делать, как собираетесь защищать себя, когда так медленно помогаете нам на Украине", — сказал Зеленский в видеообращении.

Президент назвал недостаточными антироссийские действия Запада и призвал отключить Россию от SWIFT. Кроме того, он попросил страны ЕС отозвать своих послов из Москвы.

Также Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину сесть за стол переговоров, чтобы "остановить гибель людей".

Ранее Вооружённые силы РФ начали на Украине спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, а также на демилитаризацию и денацификацию страны. По словам Путина, Москва пыталась урегулировать ситуацию с помощью дипломатии, но этот путь ни к чему не привёл, поэтому спецоперация — вынужденная мера.

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