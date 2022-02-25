AP: возле правительственного квартала в Киеве слышны звуки стрельбы

В пятницу, 25 февраля, возле правительственного квартала в Киеве были слышны звуки стрельбы. Об этом сообщает Associated Press.

По информации издания, перед рассветом в украинской столице прозвучали взрывы, а позже началась перестрелка. В статье также сказано, что Киев подвергается угрозе. Другие подробности случившегося пока не приводятся.

Кроме того, авторы материала напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский ранее буквально умолял западных партнёров о помощи, чтобы разрешить конфликтную ситуацию.

24 февраля российский лидер Владимир Путин выступил с обращением к жителям государства. Он отметил, что вынужден начать специальную военную операцию в Донбассе по просьбам руководителей Луганской и Донецкой народных республик.

В Минобороны РФ уже неоднократно подчёркивали: военные ВСУ, решившие в добровольном порядке сдаться и сложить оружие, смогут отправиться к своим семьям.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен