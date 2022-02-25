Минобороны: свыше 80 военных ВСУ сложили оружие в районе острова Змеиный

Более 80 военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) приняли решение сложить оружие и сдаться в районе острова Змеиный. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, в результате специальной военной операции РФ добровольно сдались 82 силовика. Сейчас с них берут подписку об отказе от дальнейшего участия в боях, передаёт РИА Новости.

"В ближайшее время они вернутся к своим семьям", — сказал генерал-майор.

Официальный представитель Минобороны добавил, что военные ВСУ смогут отправиться по домам, когда обстановка в районе боевых действий стабилизируется. Ранее в ведомстве подчёркивали: все украинские военнослужащие, которые сложат оружие, будут отпущены к родным.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о старте военной спецоперации в Донбассе. Он отмечал, что об этом его попросили главы ДНР и ЛНР.

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