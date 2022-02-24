Почему диалог с Зеленским невозможен, рассказали в Госдуме

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что в сегодняшних условиях диалог российских политиков с президентом Украины Владимиром Зеленским невозможен.

По его словам, главная причина состоит в том, что Зеленский самостоятельно не контролирует конфликтную ситуацию в стране, передаёт РИА Новости.

"Диалог с Зеленским представляется невозможным, ненужным, бесполезным. Он вообще не управляет ни ситуацией, ни националистическими структурами, которые практически выполняют роль марионеток на территории Украины", — считает Чепа.

Ранее стало известно о решении украинского лидера разорвать все дипломатические отношения с Россией. В четверг, 24 февраля, Зеленский также сообщил, что предлагал главе РФ Владимиру Путину обсудить обстановку в Донбассе, однако так и не получил ответ от него.

Утром президент России выступил с новым обращением к нации. Он объявил о начале военной спецоперации в Донбассе.

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