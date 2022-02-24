В Луганской и Черкасской областях Украины объявили эвакуацию

Власти Луганской и Черкасской областей Украины объявили эвакуацию населения.

"24 февраля 2022 года объявлена всеобщая эвакуация жителей Луганской области в 05:50. Рекомендуем жителям Луганской области немедленно покинуть пределы области", — написал в Facebook глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Он сообщил об организованной эвакуации с железнодорожных станций Лисичанск, Рубежное и Сватово. Вместе с тем глава администрации призвал всех, у кого есть личный транспорт, эвакуироваться на нём в направлении города Днепр.

Власти Черкасской области объявили эвакуацию в Уманском районе.

"Уманский район: объявляем эвакуацию населения в радиусе воинской части — 30 км от Рассешек", — цитирует "РБК-Украина" главу Черкасской ОГА Александра Скичко.

Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в связи с обострением ситуации в Донбассе. По информации украинских СМИ, с 5.00 на всей территории страны были зафиксированы ракетные обстрелы военных объектов. В Минобороны РФ заявили, что намерены вывести из строя объекты военной инфраструктуры высокоточными средствами поражения целей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении военного положения на всей территории страны.

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