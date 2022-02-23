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Автор Светлана Нерадовская

Украина предлагает исключить РФ из основных международных организаций

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Верховная Рада будет добиваться, чтобы Россию исключили из Совета Европы. Украинские депутаты уже зарегистрировали проект соответствующего обращения. С ним можно будет ознакомиться на официальном портале правительства.

"Проект постановления об обращении Верховной Рады Украины в Совет Европы по прекращению членства Российской Федерации в Совете Европы", — такое название было дано документу, однако самого текста у проекта пока нет.

Такое же обращение направлено также в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Ранее депутатом Верховной Рады Оксаной Савчук было зарегистрировано обращение в ООН, в котором Россию предлагается исключить из состава этой организации. Соответствующий документ был зарегистрирован 22 февраля.

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