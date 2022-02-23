Верховная Рада будет добиваться, чтобы Россию исключили из Совета Европы. Украинские депутаты уже зарегистрировали проект соответствующего обращения. С ним можно будет ознакомиться на официальном портале правительства.
"Проект постановления об обращении Верховной Рады Украины в Совет Европы по прекращению членства Российской Федерации в Совете Европы", — такое название было дано документу, однако самого текста у проекта пока нет.
Такое же обращение направлено также в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Ранее депутатом Верховной Рады Оксаной Савчук было зарегистрировано обращение в ООН, в котором Россию предлагается исключить из состава этой организации. Соответствующий документ был зарегистрирован 22 февраля.
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Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.
Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.