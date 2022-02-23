Киев намеревается попросить ООН исключить Россию из организации

Представители Верховной Рады Украины сообщили, что в парламенте зарегистрировали проект постановления с призывом Генассамблеи ООН отменить членство России в организации. Текст документа пока не обнародовали. Его создателем оказалась внефракционный депутат Оксана Савчук.

"Проект постановления об обращении Верховной Рады Украины в Генеральную Ассамблею Организации Объединённых Наций по поводу исключения Российской Федерации из состава членов Организации Объединённых Наций зарегистрирован в среду", — написали на официальном сайте парламента.

Ране генсек ООН Антониу Гутерриш раскритиковал позицию Москвы по Донбассу. По словам политика, на территории неподконтрольных Киеву республик не происходит никакого геноцида. Также представитель организации подчеркнул, что признание независимости ЛДНР нарушает суверенитет Украины и противоречит нормам ООН.

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